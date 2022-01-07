Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı - Haberler
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Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de feribot bekleyen bir TIR'ın dorsesine gizlice binen Faslı 3 kaçak geçmen, kaptanın dikkati sayesinde yakalandı.

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'de feribot bekleyen bir TIR'ın dorsesine gizlice binen Faslı 3 kaçak geçmen, kaptanın dikkati sayesinde yakalandı.

Bursa'dan aldığı yükü Bosna Hersek'e götürdüğü öğrenilen TIR, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde feribota binmeye hazırlanırken, Faslı 3 kaçak göçmen, M31-E-341 plakalı dorsenin tavan kısmındaki brandayı kesip, içeriye gizlendi. Gelibolu ilçesine geçmek için feribota giren TIR'ın dorsesinin tavan kısmındaki brandanın yırtık olduğunu fark eden kaptan, sürücüye ve polise bilgi verildi. Gelibolu iskelesine saat 00.30 sıralarında yanaşan feribottan inen TIR'ın dorsesi, polis eşliğinde sürücü tarafından açıldı. İçeride gizlenen 3 kaçak göçmen, aşağıya indirilerek, ifadeleri alınmak için ilçe emniyetine götürüldü. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

Kaçak göçmenler, gizlice bindikleri TIR dorsesinde yakalandı

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