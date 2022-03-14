Kaçak göçmenler, dorsenin içerisinde yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçma hazırlığında olduğu belirlenen 222 düzensiz göçmen ve 2 organizatör, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler geri iade merkezine sevk edilirken, organizatörler de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dron destekli yürütülen takip ve istihbari çalışmalar sonucu, Urla'dan teknelerle açılarak yasa dışı yollarla İtalya'ya gitme hazırlığında olan bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri, 11 Mart günü ilçeye bağlı Zeytinler Mahallesi Tatar mevki'inde seyir halinde olan ve şüphe üzerine durdurulan kamyonet içerisinde 73 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Dorsede yakalanan göçmenlerle ilgili, yasa dışı geçişleri organize ettiği suçlamasıyla E.A. ve F.D. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri 12 Mart tarihinde ise, yine Zeytinler Mahallesi Kokar koyu Kızılağaç mevki'inde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, arazide dağınık halde ilerleyen 76 Afganistan, 39 Irak, 8 İran, 8 Mısır, 3 Yemen ve 15 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatörler tutuklandı

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yasa dışı geçişleri organize ettiği değerlendirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR