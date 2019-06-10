Kaçak göçmen taşıyan otomobil polis kontrolüne takıldı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde polislerin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde, yurda kaçak yollarla giren 4 Afgan kaçak göçmen ile bu kişilere yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Olay saat 15.00 sıralarında İmranlı ilçesinde polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Kontrol noktasına yaklaşan otomobili gören polisler yanına gitti. Bu sırada aracın içerisinde bulunanlar polisi görünce inerek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri 4'ü Afgan uyruklu 6 kişiyi yakaladı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen aracın sürücüsü D.K. ile yanında bulunan arkadaşı E.M. gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında işlem başlatılırken, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Sivas