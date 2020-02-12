Kaçak göçmen operasyonunda 3 gözaltı
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Kaçak göçmen operasyonunda 3 gözaltı

KOCAELİ'nın Gebze ilçesinde, kaçak göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına olanak sağlayan 3 kişi gözaltına alınırken, 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu 50 kişi yakalandı.

12.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:05
Kaçak göçmen operasyonunda 3 gözaltı

KOCAELİ'nın ilçesinde, kaçak göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına olanak sağlayan 3 kişi gözaltına alınırken, 48'i , 2'si uyruklu 50 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde kaçak göçmenlerin çalışmasına ve barınmasına imkan sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlere iş bulup, barınma imkanı sağladığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarla 48'i Afganistan, 2'si Özbekistan uyruklu 50 kaçak göçmen de yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA
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