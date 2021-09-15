Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp satarken yakalandı - Haberler
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Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp satarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Kaçak getirdiği yedek parçalarla telefon yapıp satarken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat teknikeri S.K., yurt dışından kaçak getirdiği yedek parçalarla yaptığı cep telefonlarını, internet sitelerinde ve sosyal medyada satarken yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta inşaat teknikeri S.K., yurt dışından kaçak getirdiği yedek parçalarla yaptığı cep telefonlarını, internet sitelerinde ve sosyal medyada satarken yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K.'nin yurt dışından kaçak telefon yedek parçası getirdiğini, daha sonra bunları birleştirip yaptığı telefonları sosyal medya ve internet sitelerinde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmalarda S.K.'nin telefonları, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat alanında faaliyet gösteren iş yerinde yaptığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 1 toplama telefon, 224 kasa, 45 batarya, 14 ekran, 40 titreşim motoru, 77 hoparlör, 7 anakart, 25 ahize aparatı, 11 wifi anteni, 15 ön tuş, 55 flash soketi, 25 ön kamera, 40 soket kapağı, 50 wifi kapağı, 50 soket koruma sacı, 40 tuş koruma sacı, 29 şarj soketi, 45 arka kamera, 15 yan tuş, 50 sim yuvası, 45 wifi aparatı, 40 tuş sacıyla çok sayıda telefon kutusu ve telefon imalatıyla tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi. S.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
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