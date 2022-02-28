KAÇAK GEÇMEK İSTERKEN SINIRDA MAYINA BASTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SURİYE'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.H. (21), mayına basarak yaralandı.
SURİYE'den Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan Suriye uyruklu A.H. (21), mayına basarak yaralandı. Sol ayağı bileğinden kopan A.H., hastanede tedaviye alındı.
Suriye uyruklu A.H., sabah saatlerinde, kaçak yollarla sınırı geçerek, Türkiye'ye gelmek istedi. Sınır hattına gelen A.H., mayınlı bölgeden geçerken patlama oldu. Bastığı mayının infilak etmesiyle sol ayağı bileğinden kopan A.H., patlama sesiyle bölgeye giden askerler tarafından yaralı bulundu. Bölgeden çıkarılan A.H., ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)