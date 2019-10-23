Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı

23.10.2019 11:46

Edirne'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişte kullandığı lastik botlar Meriç Nehri'nden AFAD tarafından toplandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınındaki 1. derece askeri yasak bölgede çalışma yapıldı.

Nehirde botlarla çalışma yapan ekipler, düzensiz göçmenlerin bıraktığı 60 lastik şişme botu toplayarak imha etti.

5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Algan, AFAD ekiplerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA