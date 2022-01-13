Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı - Haberler
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Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı

Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken mayına basarak yaralanan 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

KİLİS (DHA) - SURİYE'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken mayına basarak yaralanan 2 Suriyeli, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sınır hattındaki Doğançay ve Demirışık köyü yakınlarında, sabah saatlerinde, Suriye'den Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyeli V.Z. ile Ö.E.S., askeri yasak bölgede mayına bastı. Ayaklarından yaralanan 2 kişiyi patlama sesiyle fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisine başlandı.


Kaçak geçiş yapmak isteyen 2 Suriyeli, mayına basınca yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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