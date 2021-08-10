Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı
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Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı

Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nilüfer Belediyesi, tarım alanı üzerine yapıldığı için yıkılmasına rağmen sahipleri tarafından tekrar inşa edilen fabrikayı ikinci kez yıktı.

Nilüfer Belediyesi, tarım alanı üzerine yapıldığı için yıkılmasına rağmen sahipleri tarafından tekrar inşa edilen fabrikayı ikinci kez yıktı.

Kaçak yapılaşma ile mücadeleyi sürdüren Nilüfer Belediyesi, tarım arazilerini yapılaşmaya açmaya çalışanlara izin vermiyor. Geçtiğimiz aylarda Tahtalı Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine derme çatma malzemelerle inşa edilen sözde fabrika binası yıkılarak yerle bir edilmişti. Aylar sonra yine aynı arsanın farklı bölümü üzerinde yeniden inşa edildiği belirlenen yapı, Nilüfer Belediyesi yıkım ekiplerince yeniden yıkıldı.

Yapılan tebligatlara rağmen arsa üzerinden kaldırılmayan yapı, geniş güvenlik tedbirleri altında iki iş makinesi ile kısa sürede yıkıldı. Kaçak yapılaşma ile mücadelede kararlı olduklarını belirten yetkililer, imara aykırı yapılarla ilgili yıkımların devam edeceğini belirtti.

Zirai üretimin yoğun bir şekilde sürdüğü Tahtalı Mahallesi'nde ve benzer tarım alanlarında kaçak yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Nilüfer'de kaçak yapılaşmaya izin vermemiz söz konusu olamaz. Bilhassa tarım alanları kırmızı çizgimiz. Tarım arazilerimizi korumak zorundayız. Ekiplerimiz Nilüfer'in dört bir yanında denetimlerini sürdürüyor. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz, kaçak yapılara geçit vermeme konusunda kararlıyız" diye konuştu. - BURSA

Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı
Kaçak fabrika binası ikinci kez yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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