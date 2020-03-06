Kaçak eve balyoz
Haberler » Güncel » Kaçak eve balyoz - Haber

Kaçak eve balyoz

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen evi yıktı.

06.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:27
Kaçak eve balyoz

, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen evi yıktı.


Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra kanuni işlemleri tamamlanan bir binayı yıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler