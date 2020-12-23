Kaçak etil alkol ele geçirildi
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Kaçak etil alkol ele geçirildi

23.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:41
Kaçak etil alkol ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 110 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 110 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda Edremit İlçesinde kaçak/bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen C.Y. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 110 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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