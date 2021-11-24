Kaçak elektrik kazısına 1 yıl 3 ay hapis cezası

BATMAN (İHA) - Batman'da kaçak elektrik kullanmak amacıyla bahçesinden trafoya tünel kazmak isterken patlamaya neden olan bir kişi hakkında kamu malına zarar vermekten 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Batman merkezde 22 Nisan'da meydana gelen olayda E.C. isimli bir kişi kaçak elektrik kullanmak amacıyla evinin bahçesinden tünel kazarak trafoya ulaşmak isterken patlamaya neden oldu ve hastaneye kaldırıldı. Patlama ve elektrik kesintisi ihbarı üzerine olay yerine giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptıkları incelemede E.C. isimli şahsın evinin bahçesinden sokaktaki kaldırıma doğru kazı yaparak tünel açtığını tespit etti. Olay yerinde de kazı için kullanıldığı anlaşılan kazma, kürek, kontrol kalemi ve pense gibi malzemeler bulundu. Hastanede tedavisi tamamlanan E.C. hakkında savcılık tarafından açılan ve Dicle Elektrik'in müşteki sıfatıyla müdahil olduğu davada Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı kamu malına zarar vermek suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. - BATMAN

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