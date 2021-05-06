Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darbedildi
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Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darbedildi

Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darbedildi
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yaparken darbedilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibinden 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kaçak elektrik denetimi yaparken darbedilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekibinden 3 kişi yaralandı.

İlçe kırsalındaki tarım arazilerinde denetim yapan DEDAŞ ekipleri, bölgede abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımı tespit etti.

Çevrede toplanan bir grup ekiplere tepki göstererek, trafoya müdahale etmesini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 3 DEDAŞ görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, grup bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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