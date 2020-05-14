Kaçak ekmek imalathanesine baskın düzenlendi Bolu'da, kaçak ekmek üretimi yapıldığı iddia edilen metruk binaya düzenlenen baskında Irak uyruklu 3 kadın yakalandı, ekmeklere el kondu.

Bolu'da, kaçak ekmek üretimi yapıldığı iddia edilen metruk binaya düzenlenen baskında Irak uyruklu 3 kadın yakalandı, ekmeklere el kondu.

Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak'taki metruk bir binada yabancı uyruklu kişiler tarafından kaçak ekmek üretildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu 3 kadın ekmek yaparken yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlar, kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılırken, kaçak ekmek imalathanesini işleten şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ayrıca, imalathanede bulunan ekmeklere de imha edilmek üzere el koyan ekipler, metruk binayı mühürledi.

Kaçak ekmek imalathanesinde yapılan ekmeklerin kentte yaşayan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlara satıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA