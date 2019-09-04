Kaçak döküm yapanlara 1.8 milyon TL ceza kesildi

04.09.2019 12:14

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan 930 kamyonu uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı ile takip altına alan Büyükşehir Belediyesi, atıkları kaçak olarak doğal ortama bırakan 11 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para cezası kesti.