KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON SÜRÜCÜSÜ İLE ZABITA ARASINDA KOVALAMACA

25.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:52

Haber: Emin YEŞİL/ Sultangazi'de, zabıta ekipleri ile kaçak döküm yapan kamyon sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı. Zabıta ekipleri, kamyonun önüne geçerek aracı durdurmayı başardı. Yapılan incelemelerde aynı sürücünün yaklaşık 1 ay önce de aynı noktada kaçak döküm yaptığı ve suçüstü yakalandığı tespit edildi.

Sultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün, gece saatlerinde 34 TZ 6291 plakalı, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan bir hafriyat kamyonun ormanlık alana kaçak döküm yaptığı ihbarını değerlendiren Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ihbarın yapıldığı adrese yöneldi. Olay yerine gelen ekipleri fark eden kamyon sürücüsü, araca binerek kaçmaya başladı. Zabıta ile sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Ekipler, damperi yarı açık bir şekilde ilerleyen kamyonu, önüne geçerek durdurmayı başladı. Kamyon ve sürücüsü işlem yapılmak üzere zabıta merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde, sürücünün yaklaşık 1 ay önce de Habibler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak döküm yaptığı sırada suçüstü yakalandığı, kamyonun bir firmaya ait olduğu tespit edildi.

Zabıta merkezinde yapılan işlemlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bilgi verildi. Daire başkanlığı görevlilerinin yapacağı çalışmalar sonrası kamyonun ait olduğu firmaya ve sürücüsüne çevre kanununa göre işlem yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, sürücünün çalıştığı firmanın dikkat çekmemek için kamyona İBB logosu taktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü: ---------------Cep telefonu görüntüleri-Kamyon önde zabıta arkada yaşanan kovalamaca-dökülen hafriyat

Kaynak: DHA