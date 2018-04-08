Kaçak Define Arayan 3 Kişi Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi, jandarma tarafından 25 tarihi eser ve aramalarda kullandıkları malzemelerle yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çakallık mevkiinde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Jandarma ellerinde dedektör, kazma ve kürekli define arayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Yakalanan M.B.(45), B.B.(39) ve B.B.'yi (22) üzerlerinde kazıda buldukları 25 tarihi eser, 2 dedektör ile kazma ve kürekler bulundu. Tarihi eserler ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

- Tekirdağ