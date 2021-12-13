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Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe

Kaçak cinsel ürün satıcılarına darbe
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de 'Eşya Kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden bin 908 adet cinsel içerikli ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de 'Eşya Kaçakçılığı' operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden bin 908 adet cinsel içerikli ilaç ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Eşya Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler 2 farklı adresi tespit etti. Yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Eşya Kaçakçılığı" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; bin 908 adet cinsel içerikli ürün/ilaç, 912 adet sigara yan ürün, 31 adet değişik markalarda kaçak cep telefonu, 24 adet kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. - DENİZLİ

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