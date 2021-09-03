Kaçak cep telefonu satan işyerlerine operasyon: 3 gözaltı

Bolu'da, polis ekiplerinin kaçak cep telefonu satışı yapan 3 işyerine yaptıkları operasyonda 330 bin lira değerinde 77 adet telefon ele geçirildi.

Bolu'da, polis ekiplerinin kaçak cep telefonu satışı yapan 3 işyerine yaptıkları operasyonda 330 bin lira değerinde 77 adet telefon ele geçirildi. Operasyon kapsamında kaçak cep telefonu satan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 farklı işyerinin kaçak cep telefonu sattığını tespit etti. Ekipler işyerlerine yaptıkları eşzamanlı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 330 bin lira olan 77 adet cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen cep telefonlarına polis ekipleri tarafından el konuldu.

Operasyon kapsamında kaçak cep telefonu sattıkları tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı