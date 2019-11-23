Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi
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Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Malatya'da, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirilirken, olayla ilgili sir zanlı yakalandı.

23.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:07
Kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

'da, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarları ele geçirilirken, olayla ilgili sir zanlı yakalandı.


Malatya İl KOM Şube Müdürlüğünce, kapsamında yapılan çalışmalar neticesi, Gümrük Kaçağı cep telefonu ve aksesuarları satışı yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ele geçirildi.


Şüpheli şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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