Kaçak cep telefonlarını sosyal medyadan satmaya çalışan kişiye gözaltı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kaçak cep telefonlarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan S.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
21.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:51
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kaçak cep telefonlarını sosyal medya üzerinden satmaya çalışan S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Imei numaraları kopya olan 15 cep telefonuna el konuldu.
- Kocaeli
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Darıca'da yaşayan S.Y.'nin yurda kaçak yollarla getirdiği cep telefonlarını sosyal medya üzerinden sattığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyi, evine düzenlenen baskınla yakalayarak, gözaltına aldı. Imei numaraları kopya olan 15 cep telefonu ile 60 cep telefonu kılıfına el konuldu.
- Kocaeli
Kaynak: DHA