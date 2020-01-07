Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
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Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler

Adana'da kargo firmasına verilen kolide 151 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

07.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:22

'da kargo firmasına verilen kolide 151 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl ekipleri, K.A. ismiyle kargo firmasına verilen bir kolide gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, mahkemeden alınan kararla koliyi açarak inceledi.

Kolide 151 cep telefonu bulan ekipler, K.A. ve M.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
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