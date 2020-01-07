Kaçak cep telefonlarını kargoyla göndermek istemişler
Adana'da kargo firmasına verilen kolide 151 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Adana'da kargo firmasına verilen kolide 151 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, K.A. ismiyle kargo firmasına verilen bir kolide gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, mahkemeden alınan kararla koliyi açarak inceledi.
Kolide 151 cep telefonu bulan ekipler, K.A. ve M.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.