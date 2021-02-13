Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti
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Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti

13.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:25
Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile yaptığı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile battaniyeye sarılmış ve çay paketlerine gizlenmiş 52 cep telefonu ele geçirildi, 4...

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile yaptığı aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile battaniyeye sarılmış ve çay paketlerine gizlenmiş 52 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent girişindeki polis kontrol noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsü, özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile arandı. Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile çanta içerisindeki battaniyeye sarılmış ve çay paketlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 52 cep telefonu ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti
Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti
Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti
Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti
Kaçak cep telefonları battaniyenin arasında ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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