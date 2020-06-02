Kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı
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Kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı.

Kaçak bina yıkımda zabıta memuruna yumruklu saldırı
02.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:50

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından tespit edilen ruhsatsız yapının yıkımında görevli zabıta memuru yumruklu ve küfürlü saldırıya uğradı. O anlar kameraya da yansırken, zabıta ve ekiplere tepki gösterenler arasında CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç'in olması da dikkat çekti.

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. Vefa Sokak'da bulunan zemin katlı ruhsatsız yapının yıkımını yapılırken zabıta memuru sözlü ve fiziksel olarak saldırıya uğradı.

Binayla resmiyette bağı olmamasına rağmen CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç olay yerine gelerek görevlilere bilgi verilmeden yıkım yapıldığını savundu. Görevliler ise, "Bana fırça atarak böyle konuşamazsın" diye karşılık verdi. Meclis üyesi Şahin Sevinç, "Ben sana hesap soruyorum. Ne zaman bilgi verdiniz" diye sorunca görevli, "Belediyede ilgili birimden ne zaman bilgi verildiğini öğrenebilirsin" dedi.

Bunun üzerine Şahin Sevinç, görüntü alan zabıtaya "çekme tokatı yersin" diye yöneldi. Görevli ise bu anı beklediğini söylerken yanındaki kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Darp edilen zabıta memuru olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan zabıta memuru daha sonrasında yumruk atan vatandaştan şikayetçi oldu. Yıkım işlemi gerçekleşirken jandarma da geniş güvenlik tedbiri aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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