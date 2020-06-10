Kaçak balıkçılığa karşı denetim
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Kaçak balıkçılığa karşı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avcılarına ve teknelere yönelik uygulama yaptı.

10.06.2020 02:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avcılarına ve teknelere yönelik uygulama yaptı.

Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, balıkçı teknelerinde denetimler gerçekleştirerek, gerekli belgelerin bulunup bulunmadığını kontrol etti.

Ekipler, belgeleri yeterli olan balıkçılarında tuttukları ürünlerin yasak kapsamında olup olmadığı ve boyutlarının yasal seviyede bulunup bulunmadığını denetledi.

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Yakup Baran, yaptığı açıklamada, 1380 Sayılı Yasa kapsamında il emniyet müdürlüğüyle Marmara Denizi'nde denetim gerçekleştireceklerini belirterek, yasak avcılığa yönelik uygulama yapacaklarını söyledi.

Baran, yasak kapsamı dışında bulunan kıyı balıkçılarına yönelik de denetim yapacaklarını anlatarak, "Yasal olan balıkçı gemilerimizdeki izin belgelerine, ruhsatlarına, tutmuş oldukları balık miktarına, balık boylarına yönelik kontroller yapacağız. Denetimlerimizin amacı, sürdürülebilir balıkçılığı sağlamaktır. Mesela biz şu anda palamut ya da lüfer yiyorsak, gelecek nesiller de yiyebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Denetimleri olumlu karşılayan 50 yıllık Giresunlu balıkçı Tuncer Temur, troller yüzünde denizlerde katliamlar yapıldığını söyledi.

Sardalya avladıklarını dile getiren Temur, koronavirüsten korunmak için vatandaşlara balık yemelerini önerdi.

Kurallara uyduklarını aktaran Temur, her şeylerinin kurallara uygun olduğunu ifade etti.

Kaçak balıkçılığa karşı denetim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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