Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler
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Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan şahıslar, köylüler tarafından tuttukları balıklarla birlikte yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gölette kaçak balık avlayan şahıslar, köylüler tarafından tuttukları balıklarla birlikte yakalanıp jandarmaya teslim edildi.

İlçenin Çerkeşli köyünde bulunan göletten sesler duyan köylüler, bölgeye gittiklerinde kaçak balık avlayan şahıslar ile karşılaştılar. Şahısların etrafını saran köylüler, kaçak avcıları yakaladıkları balıklar, sandal ve ağları ile birlikte jandarmaya teslim ettiler. Kaçak yakalanan balıklar jandarma tarafından göle geri salındı. Gölette kaçak balık avlayan şahıslara ise av yasağını muhalefet ettiklerinden dolay haklarında idari işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaçak balık avlayan şahısları yakalayıp jandarmaya teslim ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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