Kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR
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Kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre misina ağ ele geçirildi.

01.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:46

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Karamık gölünde kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Müdürlüğü ile Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe müdürlükleri ekiplerince, kaçak avlanmayı önlemek amacıyla Karamık gölündeki denetimlerde gölün farklı noktalarına atılmış durumda misina ağ tespit edildi.

Ekipler, tekneyle kaçak avlanmada kullanılan yaklaşık 21 bin metre uzunluğundaki misina ağlarını gölden toplayarak imha etti.

Açıklamada, 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında Afyonkarahisar'daki göl ve göletlerdeki balıkların üreme dönemi olduğu için amatör ve ticari balık avcılığının yasak olduğu kaydedildi.

Kaçak balık avlamada kullanılan 21 bin metre ağ ele geçirildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: AA

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