Kaçak balık avına "drone"lu denetim Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avlayanları drone ile tespit ederek, jandarma ile birlikte yasal işlem yaptı.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak balık avlayanları drone ile tespit ederek, jandarma ile birlikte yasal işlem yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü'nde 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığının yasaklanmasıyla kaçak balık avcılarına yönelik drone ile denetledi.

Jandarma ekipleriyle koordineli çalışan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri kaçak avcıları drone ile tespit ederek, jandarmayla birlikte işlem yapmakta.

Drone denetimlerindeki görüntülere göl kıyısında olta ile kaçak balık avlayan kişilerin tespit edilmesi ve yasal işlem yapılması yansısı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Battalgazi ilçemiz Karakaya Baraj Gölünde Battalgazi, İlçe Jandarma Komutanlı personeli ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz personelince yapılan denetimler su ürünleri kontrol teknelerimizle gölde ve insansız hava araçlarımız (drone) ile havadan devam etmektedir. Yasak avlanmaya karşı gölde ve sahil boyunda mesai saati gözetmeksizin taramaların devam ettiğini, gölde ağ atılması ve kıyı şeritlerinde olta gibi aletle avlanmaya karşı denetimler sonucu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmakta ve avlanmada kullanılan malzemelerine el konulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA