Kaçak Balık Avcılığının Önüne Bagis ile Geçilecek

İLYAS GÜN - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında, denizlerde avcılık faaliyetlerinin takibi için ülke genelindeki 12 metre ve üzerinde avcılık yapılan tüm teknelere Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) takıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında su ürünleri avcılığına getirilen yasak ve sınırlamalar, BAGİS sayesinde etkin şekilde takip edilecek.

Yazılımını Türk mühendislerinin yaptığı BAGİS ile 12 metre ve üzerindeki balıkçı gemilerinin her an takip edilmesi planlanıyor. Teknelere 2 yıl önce takılmaya başlanan BAGİS cihazlarının testleri, başarıyla tamamladı. Sistem kapsamındaki yaptırımların "Su Ürünleri Kanun Tasarısı"nın yasalaşmasının ardından başlayacağı belirtildi.

"Amacımız kaynakların tamamını sürdürülebilir olarak temin etmek"

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, AA muhabirine, Samsun'un balıkçılık açısından Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

BAGİS cihazının Samsun'da 135, Türkiye genelinde ise bin 300 civarında balıkçı gemisine takıldığını bildiren Kırmacı, "Türkiye'de avcılık ve yetiştiricilik yoluyla 600 bin ila 700 bin ton civarında su ürünü üretiliyor. Yetiştiricilik her geçen yıl artmakla birlikte su ürünlerinin yarısından fazlası avcılıkla sağlanmaktadır. Amacımız kaynakların tamamını sürdürülebilir olarak temin etmek. Dünyada tüm denizler avcılık baskısı altında. Bu baskıyı azaltmak ve denizlerde kontrollü avcılığı sağlamak istiyoruz." dedi.

BAGİS cihazının 3 parçadan oluştuğunu dile getiren Kırmacı, şöyle devam etti:

"Bu cihazlar 12 metreden uzun bütün balıkçı sistemlerine takıldı. Tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. Gemiler sadece izlenmiyor, elektronik seyir defteri de var. Sistem sayesinde nerede, ne zaman, kaç metre derinlikte ve kim tarafından avcılık yapıldığını izleyeceğiz. Ayrıca elektronik seyir defteri ile hangi balık türünün ne kadar avlandığını online olarak kayıt altına alacağız. Bu şekilde sağlıklı istatistik de tutacağız."

Kırmacı, balıkçıların avlanma stratejisi ve bilgisini üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sistem, güvenli bir sistem. Sistem arasındaki diyaloglar sadece Bakanlığımız ve güvenlik birimleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de 24 metre derinlik ve üzerindeki yerlerde avcılık faaliyeti yapılıyor. Gemiler bu derinliğin altındaki alanlara girdiği zaman cihaz bize uyarı gönderecek, biz de o gemiye kolluk kuvvetlerini yönlendireceğiz. Bu şekilde av baskısını azaltacağız. Sistem TBMM'deki Su Ürünleri Kanun Tasarısı'nın yasalaşması ile fiilen yürürlüğe geçmiş olacak."

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ise denizlerde kaçak ve yasak bölgelerdeki avcılığın önüne geçilmesi adına BAGİS'in önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek sistemin 8 ila 12 metre arasındaki balıkçı teknelerine de takılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.