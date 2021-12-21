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Kaçak balık avcıları yakalandı

Kaçak balık avcıları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de kaçak balık avlayan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de kaçak balık avlayan 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilöz Köyü Eski Kum Ocağı mevkiinde Kızılırmak Nehri kıyısında yapılan denetim ve kontrolde, O.Y, E.K ile R.D. isimli şahısların şişme bot ve ağ kullanmak suretiyle balık avladıkları tespit edildi.

Olay yerinde (1) bot, yaklaşık 40 metre uzunluğunda balık ağı ve 21 adet farklı türlerden balık ele geçirilirken, yasak yöntemlerle balık avladığı tespit edilen O.Y, E.K ve R.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

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