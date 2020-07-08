Kaçak avlanmaya fırsat verilmiyor Malatya'da su ürünlerinde kaçak avlanmaya göz yumulmayıp, 6 ayda bin 422 adet denetim yapılarak, 95 kişiye 142 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da su ürünlerinde kaçak avlanmaya göz yumulmayıp, 6 ayda bin 422 adet denetim yapılarak, 95 kişiye 142 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya'da su ürünleri üretim ve ekonomisi son yıllarda önemli bir gelişme gösteriyor.

Malatya su ürünleri bağlamında zengin bir potansiyele sahip olup, bu potansiyel üretime dönüşmeye başladı. Su ürünleri alanında özellikle Karakaya Baraj Gölü önemli rol oynuyor. Karakaya Baraj Gölü dışında Sultansuyu Barajı ve Sürgü Barajı da üretim için değerlendiriliyor. İç sularda üretim kapasitesinin artırılması ve bilinçsiz avlanmanın önüne geçilmesi için üreticiler ve avcılar bilgilendirilmekte ve bu kapsamda ilimiz iç sularında 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında avlanma yasağı uygulandı.

Yasak dönemin de içinde bulunduğu 2020 yılı ilk altı aylık dönemde, Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kontrol ve denetim çalışmalara aralıksız devam etti. Bu süreçte yapılan kontrol ve denetim çalışmalarında toplamda bin 422 adet denetim yapılarak, 95 kişiye 142 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. 33 bin 500 metre ağa el konuldu.

1 Temmuz tarihi itibariyle yasak dönemin sona ermesiyle beraber avcılık yapan vatandaşların bilinçli avlanmaları için bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine de devam ediliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA