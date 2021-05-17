Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
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Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş ve Tuşba ilçelerinde kaçak avlanan 500 kilogram inci kefali ele geçirildi, 14 kişiye 26 bin lira idari para cezası verildi.

Van'ın Erciş ve Tuşba ilçelerinde kaçak avlanan 500 kilogram inci kefali ele geçirildi, 14 kişiye 26 bin lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ Mahallesi'ndeki Zilan Çayı ile Tuşba ilçesindeki tatlı su kaynaklarında balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanmış 500 kilogram balık ve 7 ağ ele geçirildi.

Telef olan balıklar imha edildi, yasağa rağmen avcılık yapan 14 kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 26 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 26 bin lira ceza verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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