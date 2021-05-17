- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı

- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı Van Gölü'nde üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali balığını kaçak avlayan 14 şahsa 26 bin TL idari para cezası uygulandı.