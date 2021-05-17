- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı
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- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | 3. Sayfa

- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı Van Gölü'nde üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali balığını kaçak avlayan 14 şahsa 26 bin TL idari para cezası uygulandı.

- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı

VAN - Van Gölü'nde üreme döneminde avlanması yasak olan inci kefali balığını kaçak avlayan 14 şahsa 26 bin TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Zilan Çayı ve diğer su kaynaklarında yapılan denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 14 kişiye 26 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Denetimlerde 5 adet 100 metre uzunluğunda manyat ağ, 2 serpme ağına ve 500 kilogram ölü inci kefali balığına el konuldu. El konulan balıklar imha edilirken, istihsal malzemeleri kamuya geçirilmek üzere yediemine teslim edildi.

- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı
- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı
- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı
- Kaçak avlanmanın bilançosu ağır oldu: 26 bin TL ceza uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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