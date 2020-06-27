Kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya geri bırakıldı Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 20 ton inci kefali suya geri bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla akarsu çevrelerinde denetimlerde bulundu.

Bu kapsamda balıkların göç ettiği Bendimahi Çayı'nın olduğu bölgede yapılan kontrollerde ağlara takılmış 21 ton inci kefali bulundu.

20 ton canlı balık suya tekrar geri bırakılırken, ölü 1 ton balık da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA