Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı - Haberler
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Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak midye avcılığına geçit vermedi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak midye avcılığına geçit vermedi. Kaçak avlanılarak çuvallarla denizin dibine saklanan yaklaşık 2 ton civarında 54 çuval kara kıllı midye, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı. 3 şahsa 16 bin 365,00 TL idari para cezası uygulanırken, midyelerin denizden çıkarılma anı kameraya yansıdı.

Beşiktaş ve Sarıyer' de kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri, Sarıyer ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlükleri, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği ve Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.

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Tarabya Oteli önünde yasa dışı avlanıldığı tespit edilen ve avcılık yapan şahıslar tarafından çuvallanmış halde deniz dibine bırakılan yaklaşık 2 ton civarında 54 çuval kara kıllı midye, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından çıkarıldı. Dalgıç timleri tarafından özenle çıkarılan midyelere el konuldu. El konulan kara kıllı midyelerin canlılığını muhafaza edildiği tespit edildikten sonra denize tekrar iade edildi. Yapılan denetimlerde 3 şahsa 16 bin 365,00 TL idari para cezası uygulandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

Kaçak avlanılan 2 ton midye çuvallar içinde denize saklandı

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