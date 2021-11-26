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Kaçak avlananlara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak avlananlara geçit yok

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak avlanan bir kişiye 4 bin 730 TL idari para cezası yazıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak avlanan bir kişiye 4 bin 730 TL idari para cezası yazıldı.

Kahta ilçesi Dot köyü sınırları içerisinde canlı mühre ile kınalı keklik avlayan bir şahıs Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından yakalandı. Y.Ö. isimli şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten idari işlem yapılarak idari para cezası ve tazminat olmak üzere 4 bin 730 TL ceza yazıldı. Ayrıca şahsın yanında bulunan 2 kınalı keklik doğaya salındı. - ADIYAMAN

Kaçak avlananlara geçit yok

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