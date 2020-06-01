Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
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Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza

Malatya'da sularda kaçak avlanan toplam 64 kişiye idari işlem uygulanarak 73 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kaçak avlananlara 73 bin 500 TL ceza
01.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:38

Malatya'da sularda kaçak avlanan toplam 64 kişiye idari işlem uygulanarak 73 bin 500 TL para cezası kesildi.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında, iç sularda sazangillere ait balık avcılığı yasak olması nedeni ile avcılık kontrolleri yapıldığı belirtilip, " Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından aralıksız olarak devam etmektedir. 2020 yılı başından itibaren toplam 602 adet Su Ürünleri kaçak avcılık kontrol ve denetimi yapıldı. Yapılan bu denetim ve kontrollerde, Yazıhan ilçesi Tohma Çayı mevkiinde 5 bin 100 metre uzatma ağı, Ambarcık mevkisinde bin500 metre uzatma ağı, Durucasu mevkiinde 3 bin 500 metre, Battalgazi Boran mevkisinde 2 bin 500 metre, Meydancık mevkiinde bin 200 metre, Arguvan'da 950 metre olmak üzere toplam 14 bin 750 metre uzatma ağ toplanmıştır" ifadelerine yer verildi. Av yasağına uymayan; Battalgazi'de amatör balıkçılık yapan 56 kişiye 500 TL'den olmak üzere toplam 28 bin TL, perakende satış yapan 2 kişiye 5 bin TL'den olmak üzere toplam 10 bin TL, Akçadağ'da jeneratörle avcılık yapan 2 kişiye 10 bin TL'den olmak üzere toplam 20 bin TL, Yazıhan'da araçla kaçak avlanma balık nakli yapan 3 kişiye 5 bin TL'den olmak üzere toplam 15 bin TL, Pütürge'de sosyal medyadan yasak içerik yayın yaparak tespit edilen 1 kişiye 500 TL olmak üzere il genelinde toplam 64 kişiye idari işlem uygulanarak 73 bin 500 TL para cezası kesildi. Açıklamanın sonunda, "Yasak avlanma dönemi boyunca su ürünleri kontrol ve denetimlerimiz Malatya Tarım ve Orman İl ve İlçe kontrol personellerimiz ile İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından, su üzerinde kontrol tekneleriyle, karada ekip araçlarımızla ve sahil boyunca da drone marifetiyle havadan yapılan çalışmalarımız mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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