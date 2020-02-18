Kaçak avlananlara 4 bin 233 lira para cezası verildi

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4 bin 233 TL idari para cezası kesti.

Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin hafta sonu yaptığı koruma kontrol esnasında Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.

Kaçak avcıların 4 adet av tüfeğine de el konuldu.

Avcılara kanun kapmasında 4 bin 233 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA