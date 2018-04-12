Kaçak Avlananlara 36 Bin Lira Ceza

Sivas'ta usulsüz ve kaçak olarak avlananlara 36 bin 120 lira para cezası uygulandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla gece ve gündüz devriye faaliyetinde bulunuyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, son 1 yılda, Sivas mülki sınırları içerisinde kalan av sahalarında bin 739 önleyici kolluk devriyesi düzenleyerek, 47 olayda kaçak ve usulsüz avlanıldığını tespit etti.

Bu olaylarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 projektör, 1 kamyonet ve 2 adet ses cihazına el konuldu.

Jandarma ekipleri, kaçak ve usulsüz avlandığı tespit edilen bu kişilere, "Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet" suçundan 36 bin 120 lira para cezası uyguladı.