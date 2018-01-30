Kaçak Avlananlara 28 Bin Lira Ceza

Sivas'ta usulsüz ve kaçak olarak avlananlara, 28 bin lira para cezası uygulandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri yeni av sezonunda kaçak ve usulsüz avlanmanın önlenmesi ve vatandaşların huzurlu bir ortamda av yapabilmesi maksadıyla, gece ve gündüz devriye faaliyetinde bulunuyor.

Bu kapsamda jandarma ekipleri, son 4 ay içerisinde Sivas mülki sınırları içerisinde kalan av sahalarında 876 önleyici kolluk devriyesi düzenleyerek, 53 olayda kaçak ve usulsüz avlanıldığını tespit etti.

Jandarma ekipleri, kaçak ve usulsüz avlandığı tespit edilen bu kişilere, "Kava Avcılığı Kanununa Muhalefet" suçundan 20 bin 226 lira, "Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan ise 7 bin 850 lira olmak üzere 28 bin 76 lira para cezası uyguladı.