Kaçak avlanan şahıs yakalandı
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Kaçak avlanan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaçak avlanan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir şahıs tüfeği ve vurduğu yabani tavşanla birlikte yakalandı.

Şanlıurfa'da kaçak avlanan bir şahıs tüfeği ve vurduğu yabani tavşanla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa kırsalında kaçak avlanıldığı yönünde bilgi aldı. Bölgeye hareket eden ekipler, tüfekle yabani tavşan avlayan bir şahsı yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem yapılırken yabani tavşan ile tüfeğe el konuldu. - ŞANLIURFA

Kaçak avlanan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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