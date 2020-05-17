Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi

İzinsiz avlanan birçok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci'yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağladı.

Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi
17.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:10

İzinsiz avlanan birçok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci'yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağladı.

İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen, bakanlık olarak amaçlarının; denetimler yaparak, avlanma süresi boyunca belirtilen kurallara uymayanların denize ve su ürünlerine zarar vermesinin önüne geçmek olduğunu ve bu denetlemelerle su ürünlerinde faaliyet gösterenlere de katkı sağlamak olduğunu belirtti. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da, "Yakalanan deniz patlıcanları Çeşme Marina'da yaşamlarına devam ederken, aynı zamanda marina suyu kalitesini de yükseltmeye devam edecekler. Deniz patlıcanları, deniz dibindeki ekolojik dengeyi de korumaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik projemize destek veren paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü Haber
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı Haber
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
İstanbul Başakşehir'de yasağı hiçe sayan vatandaşlar parkta yürüyüş yaptı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Vefa Grubu'na saldırıyla ilgili CHP'li başkan tutuklandı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
Yasak nedeniyle 42 gündür görüşemeyen iki genç kızın kavuşma anı Yeşilçam filmlerini aratmadı
FETÖ'den tutuklanan 'Ankara kuşu' için istenilen ceza belli oldu
FETÖ'den tutuklanan "Ankara kuşu" için istenilen ceza belli oldu
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Yunanistan'da normalleşme kapsamında plajlar açıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinem Kobal Jennifer Lopez Kenan İmirzalıoğlu Bartu Küçükçağlayan
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Metin Oktay Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Kaçak avlanan deniz patlıcanları denize salıverildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 12:43:59. #1.14#
title