Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza
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Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza

10.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:23
Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ağ ile kaçak avlanan 3 balıkçıya, 5 bin 100 lira ceza kesildi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ağ ile kaçak avlanan 3 balıkçıya, 5 bin 100 lira ceza kesildi. Yakaladıkları 1,5 ton sazan balığına el konuldu.

Jandarma ekipleri, Tahtaköprü Baraj sahası çevresinde denetim yaparken kaçak olarak avlanan 3 kişiyi fark etti. Bunun üzerine ekipler 300 metrelik ağ ile ağa takılmış 1,5 ton balığa el koydu. El konulan balıklar; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye ise 5 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

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Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza
Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza
Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza
Kaçak avlanan balıkçılara 5 bin 100 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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