Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı
19.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:20
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan avcılara göz açtırmadı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan avcılara göz açtırmadı.
Av yasağının kalkması ile denetimlerini arttıran ekipler il genelinde gerçekleştirdikleri kontrollerde 364 avcıyı denetledi. Usulsüz avlandığı tespit edilen 37 avcı hakkında işlem yapıldı. Usulsüz avlanan 41 ay hayvanı ve av tüfeğine el konuldu. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı