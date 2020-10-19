Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı

19.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:20
Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan avcılara göz açtırmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanan avcılara göz açtırmadı.

Av yasağının kalkması ile denetimlerini arttıran ekipler il genelinde gerçekleştirdikleri kontrollerde 364 avcıyı denetledi. Usulsüz avlandığı tespit edilen 37 avcı hakkında işlem yapıldı. Usulsüz avlanan 41 ay hayvanı ve av tüfeğine el konuldu. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS

Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı
Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Ercan Kesal Erdem Tepegöz
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak avlanan avcılara göz açtırılmadı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:23:05. #1.15#
title