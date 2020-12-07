Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı

07.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:56
Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan şüpheli, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekiplerine ateş ederek, kaçtı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken  yakalanan şüpheli, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü ekiplerine ateş ederek, kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken, avı kolaylaştırmak için kullanılan 15 adet evcilleştirilmiş av hayvanına (mühre) el konuldu. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kaçak avlanan bir kişinin müdaha eden görevlilere ateş açarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "4 Aralık Cuma günü sokağa çıkma kısıtlamalarının başlaması sonrasında av koruma-kontrol çalışmalarını yürütmekte olana ekiplerimiz 15 adet canlı mühre ile yasak avcılık yapan şahsa müdahale etmiş, şahıs ekiplerimize ateş ederek olay yerinden kaçmıştır. Canlı mühre olarak kullanılan hayvanlara el konulurken, güvenlik güçlerinde kaçan şahıs hakkında geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştır."


Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı
Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

İlgili Haberler

Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı
Kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Son dakika... Kaçak avcılar jandarmaya avlandı
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (6)
Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Ivana Sert Sezen Aksu Cem Yılmaz
Spor Samatta Sörloth Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaçak avlanan avcı, milli parklar görevlilerine ateş açtı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 22:03:04. #1.15#
title