Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

18.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:21

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.



Develi ve Yahyalı ilçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 5 kişiye yasal işlem yapılırken 4 adet av tüfeğine de el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında 4 bin 233 TL idari para cezası kesildi.



Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "7/24 gelen kaçak av ihbarları değerlendirmekte olup, şehrin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA