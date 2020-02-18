Kaçak avlanan 5 kişiye ceza
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Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.

18.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:21
Kaçak avlanan 5 kişiye ceza

Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında ceza yazıldı.


Develi ve ilçelerinde yapılan denetimler esnasında toplam 5 kişiye yasal işlem yapılırken 4 adet av tüfeğine de el konuldu. Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapmasında 4 bin 233 TL idari para cezası kesildi.


Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada; "7/24 gelen kaçak av ihbarları değerlendirmekte olup, şehrin yaban hayatının korunması çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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