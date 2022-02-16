Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza - Haberler
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Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 4 kişiye 8 bin lira para cezası verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaçak avlandıkları tespit edilen 4 kişiye 8 bin lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri kaçak avlanmanın önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin Mudurnu ilçesinde gerçekleştirdikleri Av Koruma Kontrol faaliyetleri kapsamında 4 kişinin kaçak av yaptığı tespit edildi.

Yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen R.K, M.C.O, S.O, M.C.O.'ya toplamda 8 bin lira para cezası kesildi. DKMP ekipleri Koruma kontrol çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam edeceğini bildirdi. - BOLU

Kaçak avlanan 4 kişiye 8 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Mudurnu, Bolu, 3. Sayfa, Haberler

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