Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım
Haberler » Güncel » Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım - Haber

Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

Kırıkkale'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.

14.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:52
Kaçak avlanan 3 kişiye idari yaptırım

'de 3 kişiye kaçak avlanmaktan idari yaptırım kararı verilirken 2 adet yivsiz av tüfeğe de el konuldu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında kaçak av yaptığı tespit edilen 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. Av sırasında kullanılan 2 adet yivsiz av tüfeğinin takozsuzluktan dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmek üzere muhafaza altına alındığı belirtildi. Av koruma ve kontrol çalışmalarına ara verilmeden devam edileceği keydedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler