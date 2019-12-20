Kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 894 lira ceza
Konya'da, yasa dışı avlandığı iddia edilen 3 avcıya 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Konya'da, yasa dışı avlandığı iddia edilen 3 avcıya 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi, Mor Çukuru mevkisindeki dağlık alanda av tüfekleriyle kaçak olarak avlandığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.
Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerince, 3 avcıya kara avcılığına muhalefetten işlem yapılarak 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandı.