Kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 894 lira ceza
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Kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 894 lira ceza

Konya'da, yasa dışı avlandığı iddia edilen 3 avcıya 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

20.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:30
Kaçak avlanan 3 kişiye 8 bin 894 lira ceza

'da, yasa dışı avlandığı iddia edilen 3 avcıya 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 8. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi, Mor Çukuru mevkisindeki dağlık alanda av tüfekleriyle kaçak olarak avlandığı gerekçesiyle 3 kişiyi yakaladı.

Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerince, 3 avcıya kara avcılığına muhalefetten işlem yapılarak 8 bin 894 liralık idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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